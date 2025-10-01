Иракли показал аудио с провокациями Гребенщикова после драки

Певец Иракли Пирцхалава в шоу «УТРО.ТНТ» раскрыл новые подробности конфликта с коллегой Михаилом Гребенщиковым.

Пирцхалава в передаче показал аудиосообщение с угрозами от якобы Гребенщикова.

«Я бы тебя нашел бы и сам бошку отбил. Ты просто трусливая девочка, понял», — говорится в сообщении.

Конфликт произошел 13 июля после международного фестиваля «Арт-футбол». В холле отеля «Альфа» Иракли напал с кулаками на Гребенщикова. Как утверждает артист, коллега провоцировал его на конфликт и выводил на эмоции.

«Слава богу, что я случайно не сломал ему нос или еще каких-то увечий не нанес. Меня вратарь сборной Грузии остановил», — заявил Иракли.

8 августа Михаил Гребенщиков вышел на связь в соцсетях и рассказал о драке со своей точки зрения. Артист считает, что попал в «ненужное время и в не то место». По словам Гребенщикова, Иракли был недоволен тем, что со сборной по футболу Грузии сняли баллы за нарушение.

По словам Гребенщикова, он внимательно слушал Пирцхалава, а затем получил удар в голову.

По словам Гребенщикова, он был ошарашен происходящим. После двух ударов он попытался оттолкнуть Иракли ногой и снял свою сумку. Затем Пирцхалава нанес еще один удар. После того, как окружение разняло певцов, Иракли ушел в неизвестном направлении.

Гребенщиков добавил, что после этого написал заявление в полицию и снял побои. Ему диагностировали сотрясение мозга. Артист признался, что впервые с таким столкнулся. После конфликта артист пытался связаться с Иракли. Однако, по словам певца, коллега ругался на него матом, угрожал расправой. А затем удалил эти сообщения.

