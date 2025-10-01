На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иракли показал аудио с провокациями Гребенщикова после драки

Певец Иракли заявил, что Гребенщиков назвал его трусливой девочкой
true
true
true
close
ТНТ

Певец Иракли Пирцхалава в шоу «УТРО.ТНТ» раскрыл новые подробности конфликта с коллегой Михаилом Гребенщиковым.

Пирцхалава в передаче показал аудиосообщение с угрозами от якобы Гребенщикова.

«Я бы тебя нашел бы и сам бошку отбил. Ты просто трусливая девочка, понял», — говорится в сообщении.

Конфликт произошел 13 июля после международного фестиваля «Арт-футбол». В холле отеля «Альфа» Иракли напал с кулаками на Гребенщикова. Как утверждает артист, коллега провоцировал его на конфликт и выводил на эмоции.

«Слава богу, что я случайно не сломал ему нос или еще каких-то увечий не нанес. Меня вратарь сборной Грузии остановил», — заявил Иракли.

8 августа Михаил Гребенщиков вышел на связь в соцсетях и рассказал о драке со своей точки зрения. Артист считает, что попал в «ненужное время и в не то место». По словам Гребенщикова, Иракли был недоволен тем, что со сборной по футболу Грузии сняли баллы за нарушение.

По словам Гребенщикова, он внимательно слушал Пирцхалава, а затем получил удар в голову.

По словам Гребенщикова, он был ошарашен происходящим. После двух ударов он попытался оттолкнуть Иракли ногой и снял свою сумку. Затем Пирцхалава нанес еще один удар. После того, как окружение разняло певцов, Иракли ушел в неизвестном направлении.

Гребенщиков добавил, что после этого написал заявление в полицию и снял побои. Ему диагностировали сотрясение мозга. Артист признался, что впервые с таким столкнулся. После конфликта артист пытался связаться с Иракли. Однако, по словам певца, коллега ругался на него матом, угрожал расправой. А затем удалил эти сообщения.

Ранее сын Иракли стал свидетелем насилия в детском саду.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами