Любовника Дибровой захотели исключить из бизнеса из-за скандала с разводом

Партнеры по бизнесу предпринимателя Романа Товстика захотели снять его с должности руководителя NL International. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на окружение бизнесмена.

По данным издания, Товстика хотят исключить из компании и выкупить его долю, чтобы скандал с разводом не отразился на репутации фирмы. Как отмечает «СтарХит», коллеги также недовольны стилем управления предпринимателя. Помимо этого, их не устраивает, что бизнесмен якобы тратит деньги фирмы нецелевым образом – на пиарщиков и консультантов.

NL International основана Товстиком совместно с Юлией Гольдорт, Людмилой Астафьевой и Дмитрием Хохловым в 2000 году в Новосибирске. Компания специализируется на продаже БАДов и пищевых добавок для похудения.

«СтарХит» добавил, что Товстик не стал комментировать им сообщения о возможном снятии с должности.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

30 сентября Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Роман и Елена Товстик официально развелись.

