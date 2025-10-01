Стало известно о ликвидации театра Пескова

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала процесс ликвидации театра пародиста Александра Пескова. Об этом сообщает портал «Страсти».

Причиной ликвидации названо наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись о недостоверности. Отмечается, что это не первая попытка упразднения ООО «ТЕАТР ПОД РУКОВОДСТВОМ АЛЕКСАНДРА ПЕСКОВА».

В мае 2024 года налоговая начинала процесс ликвидации. Впоследствии он был остановлен.

В ноябре 2022 года Александр Песков признался, что принимает помощь у пожилой матери и живет на ее пенсию. Артист признался, что вынужден брать деньги. Пародист также рассказал о проблемах со здоровьем.

По словам Пескова, у него увеличена поджелудочная железа. Как отметил артист, некоторое время назад он находился на грани кончины.

В сентябре портал «Страсти» сообщил, что ФНС не стала ликвидировать бренд народного артиста России Филиппа Киркорова.

Налоговая остановила процесс ликвидации ООО «ФИЛЛ ФО Ю» после заявления от заинтересованных лиц – одного из учредителя компании. В публикации не уточняется, кто подал обращение.

Ранее Сергей Шнуров избавился от последнего бизнеса в России.