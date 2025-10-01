Алла Михеева об общении с Ургантом: «Иногда выступаем вместе»

Актриса и телеведущая Алла Михеева в интервью Леди Mail рассказала, что продолжает общаться с Иваном Ургантом.

«Иван — мой сосед, живет в Москве через улицу от меня. Мы иногда вместе выступаем на мероприятиях, недавно вели благотворительный аукцион», — отметила звезда.

Михеева призналась, что чувствует себя счастливой в моменты совместной работы с коллегой. По ее словам, она скучает по выпускам «Вечернего Урганта». Сейчас актриса работает и над другими проектами.

«Вчера я прошла пробы в большой метр. Но пока вообще ничего не могу об этом говорить», — разоткровенничалась Михеева.

Телеведущий Иван Ургант, чью вечернюю программу убрали из эфирной сетки Первого канала, зарабатывает в РФ благодаря частным мероприятиям, за ведение которых получает гонорар в размере €65 тыс.

Выступление Урганта длится примерно 3–4 часа, но артист работает блоками по 20 минут. Между ними происходят перерывы, в которые либо выступают другие артисты, либо выносят блюда. Также дополнительным источником дохода для телеведущего служат зарубежные гастроли — в ноябре у него запланирован тур по Европе с программой «Живой Ургант».

