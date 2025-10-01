Гармаш наконец станет крокодилом во втором «Чебурашке»

Появились первые кадры с актером Гармашом в образе Крокодила из «Чебурашки»

Народный артист Сергей Гармаш наконец станет крокодилом во втором фильме «Чебурашка». Новый трейлер сиквела семейной комедии опубликовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

В первой части Гармаш сыграл садовника Гену, но в крокодила из оригинального мультфильма не перевоплощался.

По сюжету «Чебурашки 2» дом Геннадия собираются снести, чтобы построить парк развлечений. Чебурашка хочет найти другу новое жилище и идет на поиски в горы, где переживает разные приключения.

Премьера «Чебурашки 2» состоится 1 января 2026 года.

Первый «Чебурашка» обошел комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009). Также в фильме сыграли Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

В июне 2025 года Гармаш сообщил о судьбе третьего «Чебурашки».

Ранее Полина Максимова рассказывала, что попала в аварию перед съемками продолжения «Чебурашки».