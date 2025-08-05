Лидер «Руки Вверх!» назвал недалекими фанатов, купивших поздравления от ИИ

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков возмутился продаже поздравлений и извинений от лица звезд, которые были созданы искусственным интеллектом. Его слова передает издание «Абзац».

Жуков заявил, что любому человеку было бы неприятно, если бы люди использовали его голос и образ в коммерческих целях. Он также осудил тех, кто пользуется подобными услугами и покупают себе аудио- и видео-поздравления звезд от ИИ.

«Безусловно, люди, которые обращаются к таким мошенникам, тоже недалекие. Они же понимают, наверное, что это неправда. К сожалению, у нас не регулируется вся эта история, и это только начало того ужаса с нейросетями, который нам предстоит испытать дальше, но победит все равно жизнь», — рассказал артист.

В июне Сергей Жуков рассказал, что решил создать собственный аналог игрушке Лабубу — Бабайку, чтобы сделать его не менее популярным среди россиян. Он пообещал, что российские плюшевые монстры не будут такими дорогими, как Лабубу — купить их сможет большинство россиян. Когда именно они поступят в продажу, артист не уточнил.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» попал в базу «Миротворца».