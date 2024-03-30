Булгакова и Бродского «отменили» на Украине

«Украинский институт национальной памяти» назвал уроженца Киева, писателя Михаила Булгакова «символом российской имперской политики», вместе с композитором Михаилом Глинкой и поэтом Иосифом Бродским. Об этом сообщает сайт организации.

Созванная УИНМ комиссия экспертов постановила, что Булгаков якобы являлся «ярым украинофобом», который негативной высказывался в том числе в своих произведениях насчет украинских националистов-лидеров появившейся во время Гражданской войны Украинской народной республики. Также, по мнению УИНП, писатель одновременно поддерживал белогвардейцев и коммунизм.

В отношении Бродского комиссия УИНП также высказалась в негативном ключе, упомянув его стихотворение «На независимость Украины». Кроме того, под критику экспертов УИНП попал Александр Солженицын за работу «Как нам обустроить Россию».

До этого бюст генсека Советсткого Союза Леонида Брежнева разрисовали в Днепропетровской области Украины, уроженцем которой он был.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.