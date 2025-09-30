У фирмы жениха Анфисы Чеховой многомиллионный долг по кредиту

Super: компания жениха Чеховой Златопольского задолжала почти 20 миллионов по кредиту

У компании жениха Анфисы Чеховой Александра Златопольского нашли многомиллионные долги по кредитам. Об этом сообщает Super.

По данным издания, ООО «Гольдфельд Интертейнмент» должна 19 миллионов рублей по кредиту. Компания, генеральным директором которой является Златопольский, зарегистрирована в 2019 году. Она работает в сфере производства кинофильмов, видео и телевизионных программ.

Злотопольский является единственным учредителем фирмы с долей 100%. Как отмечает Super, в 2023 году ООО «Гольдфельд Интертейнмент» получила 1,9 миллиона рублей чистой прибыли. В 2024-м понесла убытки суммой 21 миллион рублей.

24 августа Златопольский сделал Чеховой неожиданный сюрприз. Он тайно отвез ее во Францию отдыхать. Артистка узнала, куда прибыла, только во время приземления.

26 августа Чехова сообщила о помолвке с возлюбленным. Златопольский сделал ей предложение в Париже. Знаменитость согласилась.

27 августа Telegram-канал «Звездач» утверждал, что цена помолвочного кольца, которое подарил Александр Златопольский Чеховой, начинается от 711 тысяч рублей.

