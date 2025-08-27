Названа стоимость помолвочного кольца Чеховой

achekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актрисе и телеведущей Анфисе Чеховой сделали предложение кольцом стоимостью больше 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, цена украшения, которое подарил Александр Златопольский Чеховой, начинается от 711 тысяч рублей.

Чехова сообщила о помолвке 26 августа. Она рассказала, что возлюбленный, продюсер Александр Златопольский, сделал ей предложение в Париже. Знаменитость согласилась. Телеведущая заявила, что никто ее так не любил, как Златопольский.

По словам Чеховой, с возлюбленным нет драмы. Пара может обо всем договориться.

«Он выдерживает все мои эмоции и обожает мои капризы», — рассказала актриса.

Златопольский рассекретил роман с Чеховой в мае 2025-го. Пара с 2024 года периодически выходила вместе в свет, однако они отказывались комментировать личную жизнь и опровергали слухи об отношениях.

24 августа Златопольский сделал Чеховой неожиданный сюрприз. Он тайно отвез ее во Францию отдыхать. Артистка узнала, куда прибыла, только во время приземления.

Ранее Анфиса Чехова раскрыла, кого считает своим главным врагом.