«Побереги слезы»: Белый дом резко ответил Ариане Гранде на критику Трампа

Белый дом резко ответил американской певице Ариане Гранде после критики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post.

«Побереги слезы, Ариана. Потому что действия президента Трампа положили конец инфляционному кризису Джо Байдена и приносят новые инвестиции на триллионы долларов», — заявил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи.

Он продолжил рассказывать о политике Трампа, ссылаясь на решения, касающиеся самой певицы.

«Он даже подписал исполнительный приказ, который, как по волшебству, проложил путь Федеральной торговой комиссии к наказанию компании Ticketmaster за то, что она обманула фанатов Арианы Гранде, пришедших на концерт. Выздоравливай скорее, Ариана!» — написал он.

32-летняя Гранде опубликовала у себя на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост ведущего подкаста Мэтта Бернстайна, в котором были раскритикованы избиратели, отдавшие свои голоса за Трампа вместо бывшего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года.

