На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Побереги слезы»: Белый дом резко ответил Ариане Гранде на критику Трампа

Спикер Белого дома Десаи рассказал певице Гранде о политике Трампа
true
true
true
close
Charles Sykes/Invision/AP

Белый дом резко ответил американской певице Ариане Гранде после критики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post.

«Побереги слезы, Ариана. Потому что действия президента Трампа положили конец инфляционному кризису Джо Байдена и приносят новые инвестиции на триллионы долларов», — заявил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи.

Он продолжил рассказывать о политике Трампа, ссылаясь на решения, касающиеся самой певицы.

«Он даже подписал исполнительный приказ, который, как по волшебству, проложил путь Федеральной торговой комиссии к наказанию компании Ticketmaster за то, что она обманула фанатов Арианы Гранде, пришедших на концерт. Выздоравливай скорее, Ариана!» — написал он.

32-летняя Гранде опубликовала у себя на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост ведущего подкаста Мэтта Бернстайна, в котором были раскритикованы избиратели, отдавшие свои голоса за Трампа вместо бывшего вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года.

В середине сентября Никасу Сафронову предложили десятки миллионов долларов за копию портрета Трампа.

Ранее писатель Стивен Кинг назвал Дональда Трампа опасным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами