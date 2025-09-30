На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сергей Лазарев заявил, что должен был сняться в «Титанике»

Певец Сергей Лазарев пошутил, что променял съемки в «Титанике» на «Елки»
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев признался в шоу «В гостях у Вари», что у него пока не складываются съемки в кино.

Лазарев признался, что получает много предложений сняться в фильмах. Артист пока не может поучаствовать в кинопроектах из-за плотного графика. Ведущая шоу Варвара Щербакова спросила артиста, на какую из вышедших лент его звали на главную роль. Певец пошутил, что такой картиной был «Титаник».

«Титаник» смотрела? Вот не смог, у меня «Елки» были просто», — заявил артист.

В июле Лазарев зарегистрировал новый товарный знак. А именно изобразительный знак в виде сердца со знаком бесконечности. Артист может выпускать с этим рисунком различные товары. К примеру, авторучки; альбомы; блокноты; атласы; бумагу для выпечки, для посевов семян, для медицинской мебели, для ящиков шкафов и прочее; карандаши; журналы; книжки-комиксы; купоны; ластики; коробки; канцелярские и бытовые предметы; офисные принадлежности; обучающие материалы; одежду; невзаимозаменяемые токены (NFT); головные уборы; женское белье; обувь; шапочки для душа и т. д.

Ранее Слава заразилась ковидом через пять лет после пандемии.

