Певица Слава заразилась «ковидом» через пять лет после пандемии коронавируса. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Исполнительница выложила в сеть фото и видео с положительными результатами тестов у нее и ее дочери Антонины.
«Пять дней буду с малышкой валяться в постели, смотреть сериалы... и пить таблетки», — пишет она.
По словам певицы, они с дочерью заразились коронавирусной инфекцией в Турции.
Из-за проблем со здоровьем Слава была вынуждена отменить свои съемки в программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова, где обещала «рассказать всю правду»
Накануне певица и телеведущая Юлианна Караулова рассказала, что ее муж и сын заболели. Врачи предупредили артистку о новой бушующей эпидемии коронавируса, но, как отметила певица, сын и муж заболели другим вирусом.
