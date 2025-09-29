На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Певица Слава заразилась ковидом через пять лет после пандемии

Певица Слава вместе с дочерью получили положительный тест на коронавирус
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Певица Слава заразилась «ковидом» через пять лет после пандемии коронавируса. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница выложила в сеть фото и видео с положительными результатами тестов у нее и ее дочери Антонины.

«Пять дней буду с малышкой валяться в постели, смотреть сериалы... и пить таблетки», — пишет она.

По словам певицы, они с дочерью заразились коронавирусной инфекцией в Турции.

Из-за проблем со здоровьем Слава была вынуждена отменить свои съемки в программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова, где обещала «рассказать всю правду»

Накануне певица и телеведущая Юлианна Караулова рассказала, что ее муж и сын заболели. Врачи предупредили артистку о новой бушующей эпидемии коронавируса, но, как отметила певица, сын и муж заболели другим вирусом.

Ранее сообщалось, что семье Брюса Уиллиса придется бороться за наследство в $250 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами