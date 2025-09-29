Певица Слава вместе с дочерью получили положительный тест на коронавирус

Певица Слава заразилась «ковидом» через пять лет после пандемии коронавируса. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительница выложила в сеть фото и видео с положительными результатами тестов у нее и ее дочери Антонины.

«Пять дней буду с малышкой валяться в постели, смотреть сериалы... и пить таблетки», — пишет она.

По словам певицы, они с дочерью заразились коронавирусной инфекцией в Турции.

Из-за проблем со здоровьем Слава была вынуждена отменить свои съемки в программе «Судьба человека» Бориса Корчевникова, где обещала «рассказать всю правду»

Накануне певица и телеведущая Юлианна Караулова рассказала, что ее муж и сын заболели. Врачи предупредили артистку о новой бушующей эпидемии коронавируса, но, как отметила певица, сын и муж заболели другим вирусом.

Ранее сообщалось, что семье Брюса Уиллиса придется бороться за наследство в $250 млн.