Подавший в суд на Пугачеву адвокат о вечеринке Ивлеевой: «Просто использовали»

Адвокат Трещев: телеведущую Ивлееву использовали на ее же вечеринке
true
true
true
close
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат Александр Трещев, подавший в суд на певицу Аллу Пугачеву, высказался о скандальной «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Его цитирует News.ru.

Он назвал «голую вечеринку» и недавнее интервью Пугачевой звеньями одной цепи и напомнил, как Ивлеева извинялась после мероприятия.

«При этом вряд ли у Насти Ивлеевой, которую я знаю, были злонамеренные мысли. Ее просто использовали в этой вечеринке», — считает Трещев.

Адвокат поделился мнением, что «голая вечеринка» состоялась, когда стало ясно, что Украина «не может ничего сделать» против России в зоне специальной военной операции. Тогда ее организаторы, по его мнению, решили «разложить общество и попытаться расколоть изнутри».

23 сентября стало известно, что Савеловский суд Москвы рассмотрит иск Трещева к Пугачевой, который он подал с требованием выплатить ему 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда после недавнего интервью артистки. В иске говорится, что Пугачева дала интервью, в котором, по мнению истца, порочила президента РФ, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Ранее в Подмосковье был зарегистрирован третий иск к Пугачевой.

