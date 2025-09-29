У Игоря Николаева нашли налоговые задолженности

Певец и композитор Игорь Николаев задолжал ФНС более 256 тысяч рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

Николаев имеет задолженность по ИП в размере 256 тысяч 832 рублей. На данный момент на артиста нет исполнительных производств. При игнорировании долга на певца могут обратить внимание судебные приставы. Композитору также может грозить блокировка счетов.

В сентябре Ксения Собчак упрекнула Николаева в жадности. Она вспомнила, как в одном из ее видео звучит семисекундный фрагмент трека певца. Представители артиста пожаловались на ролик и кинули ему страйк на YouTube (предупреждение о нарушении авторских прав — «Газета.Ru»).

Собчак пришлось лично звонить Николаеву, чтобы прояснить ситуацию. Она уверяла артиста, что никто не крадет его песню. Ей пришлось оплатить счет на 150 тысяч рублей.

Это второй штраф Собчак из-за авторских прав на песню Николаева. В августе 2024 года блогерша Карина Мурашкина заявила, что телеведущая заплатила штраф в 300 тысяч рублей. Тогда речь шла о ролике, в котором Мурашкина и Собчак исполнили песню Николаева «Выпьем за любовь».

