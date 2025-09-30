«Спрос увеличился в 9 раз»: россияне скупают книги о КНДР после открытия курорта

Сервис «Строки»: cпрос на книги о КНДР увеличился в 9 раз после открытия курорта

Интерес к книгам о КНДР увеличился в 9 раз с начала июля 2025 года — после открытия продаж туристических путевок в курорт Расон. Об этом «Газете.Ru» сообщили в книжном сервисе Строки.

Исследование, произведенное сервисом, показало, что поиск книг о Северной Корее вырос в 9 раз, потребление литературы об этой стране увеличилось в 3 раза, а количество читателей, интересующихся КНДР, выросло втрое.

Самым популярным произведением стала книга «К северу от 38-й параллели: как живут в КНДР» историка и публициста Андрея Ланькова. На втором месте расположилась работа Макса Хейстингса «Корейская война 1950–1953. Неоконченное противостояние» о конфликте между Северной и Южной Кореей. Тройку лидеров замкнуло исследование Федора Тетрицкого «Ким Ир Сен. Вождь по воле случая» о человеке, построившем систему, по которой до сих пор живет страна.

В топ-5 также вошли «Повседневная жизнь в Северной Корее» Барбары Демик и «Корея Южная и Северная. Полная история» Сона Чжунхо.

В июне в Северной Корее открыли новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма» — он специально рассчитан на туристов из России. Подробнее о месте — в репортаже «Газеты.Ru».

Ранее россиянка рассказала об ограничениях на курорте в КНДР.