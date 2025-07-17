Россиянка рассказала об ограничениях на курорте в КНДР

Туристам из России не позволили общаться с жителями Северной Кореи на новом курорте «Вонсан-Кальма», рассказала «Газете.Ru» жительница Владивостока Елена. Она отметила, что при посещении другого города КНДР — Расона — таких ограничений не было.

«Очень жаль, что нам еще не разрешают общаться с людьми, хотя в Расоне (город в КНДР — «Газета.Ru») это было доступно. Мы в прошлом году свободно общались с корейскими товарищами — вместе с ними играли на пляже в волейбол, песочные замки строили, так как я была с внучкой. А здесь такого не было, было ограничение при общении», — сказала Елена.

Она отметила, что в целом довольна отдыхом на новом курорте, но было бы удобнее добираться до Вонсана без пересадок в Пхеньяне.

«По поводу впечатлений — круто! Денег закопано очень много. Не знаю, смогут ли они это все раскрутить, чтобы народ приезжал. Если будет прямой рейс, например, Владивосток — Вонсан, то, может быть, люди и поедут. Мы приезжали сначала в Пхеньян — там было три дня экскурсий, а потом ехали в Вонсан. Тоже неплохо, но хотелось бы прямой рейс, если это пляжный отдых», — добавила Елена.

Более подробный рассказ об отдыхе в Вонсане читайте в колонке «Газеты.Ru».

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