Диджей Олимпиады в Париже подала в суд из-за травли

Диджей Олимпиады в Париже Барбара Бутч подала в суд из-за травли. Об этом сообщило французское издание têtu на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Перед судом в Париже предстали пятеро мужчин в возрасте от 24 до 57 лет. Поводом для разбирательства стали онлайн-сообщения, которые они якобы отправили Барбаре Бутч в связи с ее участием в церемонии открытия Олимпийских игр в 2024 году.

В частности, согласно иску, они писали Бутч такие сообщения: «Мы доберемся до тебя, жируха», «Ты за это заплатишь», «Тебе лучше следить за тем, что ты делаешь, сучка». Также в некоторых сообщениях содержались косвенные угрозы жизни, расистская и нецензурная лексика.

По словам Бутч, из-за травли у нее прекратились месячные, начались приступы паники и развилась агорафобия.

В настоящее время мужчинам предъявлены обвинения в киберпреступлениях, а одному из них также предъявлено обвинение в угрозах жизни.

Обвиняемые не отрицают, что они отправляли Бучу оскорбительные сообщения. Двое из них извинились за отправленные сообщения, сославшись на результат социальной изоляции и неосмотрительность, двое назвали себя настоящими жертвами и пожаловались на оскорбленные христианские чувства.

Пятый обвиняемый, который известен преследованием принадлежащих к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) людей, не явился на заседание суда. Обвиняемым грозят сроки от трех до шести месяцев условно, а пятому фигуранту дела грозит восемь месяцев тюрьмы.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Накануне стало известно, что Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпийских игр.

Ранее тяжелобольную Селин Дион обвинили в пении под фонограмму на Олимпийских играх.