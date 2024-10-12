Тяжелобольную Селин Дион обвинили в пении под фонограмму на Олимпийских играх

Поклонники певицы Селин Дион оказались возмущены новостями, что артистка могла выступать под фонограмму на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает New York Post.

11 октября французская газета Libération со ссылкой на экспертов из музыкальной индустрии обвинила Дион в пении под заранее записанный трек. Французское издание заявляло, что артистка «без тени сомнения» выступала под фонограмму.

«Что за потребность порочить и очернять? Нам все равно! Вы не отнимите у нас эмоции, которые мы испытали в тот момент»; «Какая разница? Она была великолепна в любом случае»; «Нам плевать на ваши споры. Поздравляем Селин Дион с выступлением», — написали пользователи в соцсети X.

26 июля в Париже состоялась церемония открытия 33-х летних Олимпийских игр. Для певицы Селин Дион концерт стал триумфальным возвращением на мировую сцену, из-за болезни она не появлялась на публике с 2022 года.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц.

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