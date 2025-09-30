На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал зарубежных звезд, которые вскоре могут дать концерты в России

Продюсер Дворцов: следующими в РФ приедут Робби Уильямс и Барри Манилоу
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

После выступления американского певца Джейсона Деруло в Москве с концертами в Россию поедут и другие зарубежные звезды, считает продюсер Сергей Дворцов. Среди наиболее ожидаемых исполнителей, чей приезд не исключается в ближайшее время, он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал Робби Уильямса.

«Если мы говорим о тех западных артистах, которые первыми захотят приехать с гастролями в нашу прекрасную страну, то это в первую очередь величайший шоумен Барри Манилоу, который является также американским эстрадным певцом и автором песен, и британский певец и актер Робби Уильямс», — убежден продюсер.

По его мнению, именно Уильямс и Манилоу станут следующими звездами, которые приедут в РФ. Свое мнение он объяснил тем, что уже состоявшиеся выступления западных артистов запустят своего рода «цепную реакцию» — следом за одним в Россию поедут другие певцы, которые уже успели соскучиться по щедрой и радушной российской публике.

Напомним, также продюсер назвал в числе тех, кто мечтает приехать в РФ Леди Гагу. По его мнению, иностранные артисты в РФ попадают в шикарные условия, им платят огромные гонорары. При этом западный зритель не такой щедрый и открытый, как российский.

Ранее сообщалось, что концерт Джейсона Деруло в Москве открылся «Матушкой-землей».

