На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сафронов дал совет Киркорову по установке памятника для отца

Художник Сафронов предложил Киркорову нанять Рукавишникова для установки памятника
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Художник Никас Сафронов признался в беседе с URA.RU, что народный артист России Филипп Киркоров не обращался к нему по поводу памятника для отца – Бедроса Киркорова.

Сафронов отметил, что готов посоветовать Киркорову «великого скульптора» России, который сделает оригинальный памятник отцу певца. По словам художника, Александр Рукавишников может сваять монумент, если артист готов заплатить. Он считает, что итог порадует не только исполнителя, но и почитателей его отца.

«Поставят нужный для истории памятник, который будет произведением искусства. Люди будут смотреть и говорить: какой же памятник поставил Киркоров своему папе, что он сделан со вкусом», — поделился художник.

18 марта не стало Бедроса Киркорова. В конце сентября 2024 года Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. Певец признавался, что 92-летний Киркоров слаб, но его выписали из больницы.

В январе Mash заявлял, что 20 декабря Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

Ранее певица Слава заразилась ковидом через пять лет после пандемии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами