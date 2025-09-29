Сафронов дал совет Киркорову по установке памятника для отца

Художник Никас Сафронов признался в беседе с URA.RU, что народный артист России Филипп Киркоров не обращался к нему по поводу памятника для отца – Бедроса Киркорова.

Сафронов отметил, что готов посоветовать Киркорову «великого скульптора» России, который сделает оригинальный памятник отцу певца. По словам художника, Александр Рукавишников может сваять монумент, если артист готов заплатить. Он считает, что итог порадует не только исполнителя, но и почитателей его отца.

«Поставят нужный для истории памятник, который будет произведением искусства. Люди будут смотреть и говорить: какой же памятник поставил Киркоров своему папе, что он сделан со вкусом», — поделился художник.

18 марта не стало Бедроса Киркорова. В конце сентября 2024 года Филипп Киркоров рассказывал, что его отец находится дома из-за ухудшения состояния здоровья. Певец признавался, что 92-летний Киркоров слаб, но его выписали из больницы.

В январе Mash заявлял, что 20 декабря Бедрос Киркоров попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

