С актера Игоря Петренко взыскивают более 1,3 млн рублей долгов

Приставы взыскивают с актера Петренко долги на ₽1,3 млн по алиментам и штрафам
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

С актера Игоря Петренко в принудительном порядке взыскивают долги на сумму свыше 1,3 млн рублей, основная часть которых приходится на невыплаченные алименты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебных и исполнительных документов.

В отношении артиста возбуждено четыре исполнительных производства. Крупнейшее из них, на сумму почти 1,3 млн руб., связано с неуплатой алиментов. Остальные три касаются штрафов за неоплаченную парковку в Москве и исполнительских сборов. Общий размер взыскания превышает 1,33 млн руб.

Игорю Петренко 48 лет. Он является выпускником Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина и актером Малого театра. Широкую известность он получил после выхода в 2002 году военной драмы «Звезда» режиссера Николая Лебедева. Петренко — лауреат Государственной премии России и член Союза кинематографистов РФ с 2009 года.

В июле сообщалось, что Мировой суд в Москве взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с российского актера Дмитрия Нагиева.

Ранее микрокредитная компания отсудила автомобиль у актера из сериала «Кадетство».

