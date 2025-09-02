На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Микрокредитная компания отсудила автомобиль у актера из сериала «Кадетство»

Актер Головин из-за долга по микрозайму остался без автомобиля
true
true
true
close
Телеканал «Пятница»

Российский актер Александр Головин из-за долга по микрозайму лишился автомобиля. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

Из них следует, что актер взял у микрокредитной компании «Страна Экспресс» микрозайм на 366 дней под 99% годовых под залог своего автомобиля. После того, как Головин просрочил выплаты по займу более чем на год, компания обратилась в суд.

Суд удовлетворил претензии «Страны Экспресс» к Головину и вынес решение обратить взыскание на заложенный автомобиль. Сам актер на судебном заседании не присутствовал.

27 августа стало известно, что звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов попал в реестр злостных алиментщиков. Его долг превышает 502 тысячи рублей.

21 августа сообщалось, что актер и музыкант Стас Ярушин не оплатил долг Федеральной налоговой службе. На нем числится налоговая задолженность в 1 миллион 954 тысячи рублей.

Ранее на Басту подали в суд за моральный вред.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами