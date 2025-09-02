Микрокредитная компания отсудила автомобиль у актера из сериала «Кадетство»

Российский актер Александр Головин из-за долга по микрозайму лишился автомобиля. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

Из них следует, что актер взял у микрокредитной компании «Страна Экспресс» микрозайм на 366 дней под 99% годовых под залог своего автомобиля. После того, как Головин просрочил выплаты по займу более чем на год, компания обратилась в суд.

Суд удовлетворил претензии «Страны Экспресс» к Головину и вынес решение обратить взыскание на заложенный автомобиль. Сам актер на судебном заседании не присутствовал.

27 августа стало известно, что звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов попал в реестр злостных алиментщиков. Его долг превышает 502 тысячи рублей.

21 августа сообщалось, что актер и музыкант Стас Ярушин не оплатил долг Федеральной налоговой службе. На нем числится налоговая задолженность в 1 миллион 954 тысячи рублей.

Ранее на Басту подали в суд за моральный вред.