Алена Свиридова призналась в любви к одному вредному продукту

Певица Алена Свиридова рассказала о своей диете и призналась в любви к одному вредному продукту. Ее цитирует Леди Mail.

Исполнительница хитов «Бедная овечка» и «Розовый фламинго» заверила, что не прилагает никаких усилий для поддержания своего внешнего вида — ей просто нравится рано вставать, много ходить и «плавать, когда нет медуз в море».

«Я считаю, что есть две вещи, которые определяют то, как ты выглядишь: это твое физическое здоровье и твое ментальное здоровье», — сказала 63-летняя артистка.

Кроме того, заверила Свиридова, она не любит вредные продукты.

«Единственная гадость, которую я себе иногда позволяю и делаю это с чувством тайного греха, — это кукурузные чипсы начос», — призналась звезда.

