На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алена Свиридова призналась в любви к одному вредному продукту

Певица Свиридова призналась, что любит чипсы начос
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алена Свиридова рассказала о своей диете и призналась в любви к одному вредному продукту. Ее цитирует Леди Mail.

Исполнительница хитов «Бедная овечка» и «Розовый фламинго» заверила, что не прилагает никаких усилий для поддержания своего внешнего вида — ей просто нравится рано вставать, много ходить и «плавать, когда нет медуз в море».

«Я считаю, что есть две вещи, которые определяют то, как ты выглядишь: это твое физическое здоровье и твое ментальное здоровье», — сказала 63-летняя артистка.

Кроме того, заверила Свиридова, она не любит вредные продукты.

«Единственная гадость, которую я себе иногда позволяю и делаю это с чувством тайного греха, — это кукурузные чипсы начос», — призналась звезда.

Накануне американская звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян раскрыла секрет своей фигуры. По словам Кардашьян, она всерьез занимается тяжелой атлетикой.

Ранее Юрий Лоза пожаловался, что ему урезали пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами