Число погибших в давке в Индии на митинге в поддержку актера выросло до 40

Число погибших в результате давки на политическом митинге на юге Индии возросло. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения штата Тамилнад Ма Субраманьяна.
Субраманьян сообщил, что жертв уже 40 — 36 пострадавших были мертвы к тому времени, когда их доставили в больницу вечером 27 сентября, и еще четверо скончались позже. Он сказал, что состояние 124 пострадавших в основном стабильное.
Среди погибших было девять детей.
На митинге, организованном партией индийского актера Виджая, внезапно отключилось электричество, из-за этого среди людей началась давка. Плохая вентиляция, жара и переполненность помещений усугубили ситуацию. Машины скорой с трудом могли добраться до места происшествия по пробкам.
В какой-то момент, рассказали очевидцы, Виджай начал бросать бутылки с водой в толпу с крыши автомобиля.
«Когда он решил уехать, и его автомобиль тронулся с места, началась суматоха, сотни его поклонников погнались за его автомобилем. Это и привело к давке», — уточнил очевидец.
Виджай закончил актерскую карьеру в 2024 году и основал свою собственную политическую партию. Он уже выразил соболезнования погибшим.
Ранее танец новобрачных в Ираке закончился трагедией.