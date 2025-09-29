Число погибших в давке в Индии на митинге в поддержку актера выросло до 40

В Индии на митинге в штате Тамилнад затоптали как минимум 40 человек

Число погибших в результате давки на политическом митинге на юге Индии возросло. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения штата Тамилнад Ма Субраманьяна.

Субраманьян сообщил, что жертв уже 40 — 36 пострадавших были мертвы к тому времени, когда их доставили в больницу вечером 27 сентября, и еще четверо скончались позже. Он сказал, что состояние 124 пострадавших в основном стабильное.

Среди погибших было девять детей.

На митинге, организованном партией индийского актера Виджая, внезапно отключилось электричество, из-за этого среди людей началась давка. Плохая вентиляция, жара и переполненность помещений усугубили ситуацию. Машины скорой с трудом могли добраться до места происшествия по пробкам.

В какой-то момент, рассказали очевидцы, Виджай начал бросать бутылки с водой в толпу с крыши автомобиля.

«Когда он решил уехать, и его автомобиль тронулся с места, началась суматоха, сотни его поклонников погнались за его автомобилем. Это и привело к давке», — уточнил очевидец.

Виджай закончил актерскую карьеру в 2024 году и основал свою собственную политическую партию. Он уже выразил соболезнования погибшим.

