Монеточка погасила долг по административному штрафу

Певица Монеточка погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) погасила долг в 30 тысяч рублей по административному штрафу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные приставов.

По информации агентства, речь идет о задолженности по «штрафу как виду наказания по делам об АП, назначенному судом» в рамках исполнительного производства, возбужденного на артистку в июне 2025 года.

В начале сентября Монеточка назвала обременяющими мысли о возвращении в Россию. По словам певицы, мечта вернуться в РФ хранится в ее сознании рядом с самыми дорогими воспоминаниями, однако она понимает нереалистичность такого сценария.

Гырдымова переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым, в Литву после начала специальной военной операции России на Украине.

В сентябре 2024 года на Монеточку было заведено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Певица объявлена в розыск, в России ей грозит до двух лет колонии.

Ранее СМИ сообщили, что Монеточке закрыли въезд в некоторые страны из-за критики России.