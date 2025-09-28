Киркоров назвал кончину Кеосаяна потерей для всей страны

Народный артист Филипп Киркоров принес искренние соболезнования семье режиссера Тиграна Кеосаяна. Его слова передает RT.

Киркоров назвал кончину Кеосаяна большим горем и потерей для всей страны. Он принес соболезнования жене режиссера, журналистке Маргарите Симоньян, а также его матери Лауре Геворкян. Артист назвал большой бедой, когда дети уходят раньше родителей.

«Будем считать, что он теперь ангел-хранитель этой семьи вместе со своим братом Давидом. Так получилось, что оба ушли. Рано, рано… Незаслуженно рано», — поделился певец.

По словам Киркорова, Кеосаян сделал много как в творчестве, так и «в сегодняшней ситуации». Он назвал режиссера рупором, к которому прислушивались и уважали.

Прощание проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. На него пришли певица Юта, актер Стивен Сигал, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комик Евгений Петросян, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, помощник президента России Владимир Мединский, юморист Юрий Стоянов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, телеведущий Дмитрий Киселев, артист балета Николай Цискаридзе, журналистка Ирада Зейналова, певица Лариса Долина, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, актеры Владимир Машков, Федор Добронравов с сыном и другие.

Ранее Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном.