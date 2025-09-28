На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Друг Иовлева рассказал, что актер до последнего верил в выздоровление

Друг актера Иовлева, умершего от рака: он до последнего верил, что вылечится
Театр за Чёрной речкой

Актер и режиссер Александр Иовлев до последнего надеялся, что вылечится от рака. Об этом в беседе с aif.ru рассказал его друг Глеб.

«Александр Вениаминович... Последний раз мы общались онлайн по телефону, когда был юбилей спектакля «Здравствуй, Мэри Поппинс». Он выглядел прекрасно, надеюсь, что проблема со здоровьем, которая у него была, его в настоящее время не беспокоит...» - сказал он.

По словам друга, Иовлев проходил лечение в Германии, где живут его дети.

О смерти звезды сериала «Тайны следствия» стало известно 27 сентября. Ему было 79 лет.

Иовлев родился 4 декабря 1945 года. В 1973 году окончил режиссерский курс Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После этого работал главным режиссером Самарского ТЮЗа.

В период с 1977 по 1997 год местом работы Иовлева было Ленинградское (потом — Санкт-Петербургское) радио. Там он трудился режиссером литературно-драматической редакции. В эти же годы поставил спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты».

С 1999 года Иовлев работал в театре «За Черной речкой». Кроме того, он преподавал в СПбГУ, был заместителем директора театральной программы на факультете филологии и искусств.

Ранее в Москве нашли мертвым актера Максима Глотова.

