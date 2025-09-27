На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев

Актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев скончался в возрасте 79 лет
Театр за Чёрной речкой

В возрасте 79 лет скончался актер Александр Иовлев, снявшийся в сериале «Тайны следствия». Об этом сообщается на сайте театрального центра «За Черной речкой».

Причина смерти артиста не называется.

Иовлев родился 4 декабря 1945 года. В 1973 году он выпустился с режиссерского курса Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После этого работал главным режиссером Самарского ТЮЗа.

В период с 1977 по 1997 год Иовлев был сотрудником Ленинградского (потом — Санкт-Петербургского) радио. Там он трудился режиссером литературно-драматической редакции. В эти же годы поставил спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты».

С 1999 года Иовлев служил в театре «За Черной речкой». Кроме того, он преподавал в СПбГУ, работал заместителем директора театральной программы на факультете филологии и искусств.

Среди сценических работ актера — постановки «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или Тайна трех камней», «В гостях у Андерсена», «Четыре миллиарда долларов, или Осторожно — золотая рыбка!», «Сторож для Ариадны», «Миф о десанте». Он был композитором некоторых из этих спектаклей.

С начала 2000-х годов Иовлев играл в различных телекартинах, включая «Тайны следствия», «Омут», «Тамбовская волчица», «Попытка к бегству» и «Б. О. М. Ж.».

24 августа в возрасте 92 лет ушел из жизни советский и российский режиссер Валерий Усков.

Ранее в Москве нашли мертвым актера Максима Глотова.

