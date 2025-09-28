На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Таисии Повалий разошелся ботокс

Певица Таисия Повалий сделает уколы красоты
true
true
true
close
Стрингер/РИА Новости

Певица Таисия Повалий призналась в беседе с mk.ru, что сделает уколы красоты.

Повалий объяснила, что у нее разошелся ботокс. Артистка отметила, что такие процедуры болезненны.

«Конечно, больно, а что делать?» — поделилась певица.

По словам Повалий, ее супруг спокойно реагирует на ботокс и даже возит ее на уколы. Как рассказала артистка, много лет назад ей ввели гель, который не рассасывается даже со временем. С тех пор она проходит косметические процедуры с осторожностью.

«Когда появились первые частные клиники, они сами не знали, что колют женщинам. А мы же, звезды, в первых рядах шли», — рассказала артистка.

В мае 2024-го Таисия Повалий получила гражданство России и впервые проголосовала на президентских выборах. Артистка заявила, что проголосовала за «путь к свету и созиданию», и отметила, что счастлива сделать это в важный для нашей страны день.

В июле 2025-го Таисия Повалий, а также гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и народный артист России Дмитрий Певцов были объявлены в розыск на Украине.

Ранее Таисия Повалий вспомнила, как ей угрожали на Украине.

