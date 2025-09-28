Известного певца оштрафовали на 10 тыс. рублей за неоплаченную парковку

Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева за неуплату штрафа за нарушение правил парковки. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах дела указано, что ранее Сергею был выписан штраф в 5 тыс. рублей в качестве наказания за размещение автомобиля на парковке в Москве без оплаты. Теперь же с него взыщут еще пять тысяч рублей за неуплату административного штрафа.

Сам музыкант на судебное заседание не явился.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что дочь певца Валерия Меладзе Арину разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Как сообщает источник, 22-летняя Арина Меладзе просрочила оплату штрафов, из-за чего на нее открыто исполнительное производство ФССП. Поводом для преследования стал штраф от 1 июня — тогда девушка на своем красном Mercedes GLA превысила скорость. Штраф составил 750 рублей.

Известно также, что актера Александра Головина во второй раз объявили в розыск судебные приставы. У него есть неоплаченные штрафы за нарушение ПДД на общую сумму 7,5 тысячи рублей.

Ранее Валерий Меладзе получил несколько штрафов за нарушение ПДД.