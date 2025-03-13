Певец Валерий Меладзе получил несколько штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Меладзе несколько раз ловили на превышении скорости в Москве. Камеры зафиксировали нарушения артиста на Можайском шоссе, на Варшавском шоссе и возле гостиницы «Украина». Также у певца обнаружили штрафы за остановку в неположенном месте. Всего артист получил штрафов на 7 тысяч рублей. Исполнитель оплатил их перед отлетом в Баку.

В конце февраля Валерия Меладзе заметили в аэропорту Шереметьево. По данным Telegram-канала Mash, артист тайно прилетал в Москву ради решения бизнес-вопросов. Издание также опубликовало два ролика с Меладзе, снятых в аэропорту: на одном из них исполнитель садится на борт самолета, а на другом — общается с поклонницей уже в салоне.

Telegram-канал также заявлял, что Меладзе отказывается от выступлений в России, ссылаясь на график. Организаторы считают, что артист боится «утечки в СМИ и последующего хейта».

На данный момент Меладзе живет в Испании.

Ранее у Меладзе обнаружили жилье за 350 млн рублей в Подмосковье.