Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Валерий Меладзе получил несколько штрафов за нарушение ПДД

SHOT: певец Валерий Меладзе получил штрафы за превышение скорости
close
Global Look Press

Певец Валерий Меладзе получил несколько штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Меладзе несколько раз ловили на превышении скорости в Москве. Камеры зафиксировали нарушения артиста на Можайском шоссе, на Варшавском шоссе и возле гостиницы «Украина». Также у певца обнаружили штрафы за остановку в неположенном месте. Всего артист получил штрафов на 7 тысяч рублей. Исполнитель оплатил их перед отлетом в Баку.

В конце февраля Валерия Меладзе заметили в аэропорту Шереметьево. По данным Telegram-канала Mash, артист тайно прилетал в Москву ради решения бизнес-вопросов. Издание также опубликовало два ролика с Меладзе, снятых в аэропорту: на одном из них исполнитель садится на борт самолета, а на другом — общается с поклонницей уже в салоне.

Telegram-канал также заявлял, что Меладзе отказывается от выступлений в России, ссылаясь на график. Организаторы считают, что артист боится «утечки в СМИ и последующего хейта».

На данный момент Меладзе живет в Испании.

Ранее у Меладзе обнаружили жилье за 350 млн рублей в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами