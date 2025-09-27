«Талантливая актриса»: Станислав Дужников — о скончавшейся артистке Людмиле Гавриловой

Скончавшаяся российская актриса и телеведущая Людмила Гаврилова была талантливой актрисой, а на съемочной площадке показывала себя как большой профессионал. Об этом «Газете.Ru» заявил актер Станислав Дужников, игравший с ней в сериале «Точки опоры».

«Недолго знал ее. На съемочной площадке она себя показывала большим профессионалом и талантливой актрисой. Светлая память Людмиле, мои соболезнования родным и близким», — сказал он.

Людмилы Гавриловой не стало 24 сентября. Прощание с актрисой состоится 29 сентября в 11.00 в Балашихе по адресу Окольная, 4 (Николо-Архангельский крематорий).

По данным Telegram-канала Mash, Гаврилова страдала от цирроза печени и болезни сердца.

Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году она окончила Театральное училище имени Б. Щукина и сразу же начала работать в Московском академическом театре Сатиры. Также преподавала на кафедре актерского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина.

За свою карьеру Гаврилова сыграла в 126 фильмах и сериалах. Актриса снималась в фильмах «Мимино» и «Артистка из Грибова», сериалах «Глухарь», «Солдаты», «Дружная семейка», «Аэропорт», «Кулагин и партнеры», «Солдаты 5». В 2021 году получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Петровы в гриппе».

