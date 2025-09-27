На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Открытый гей получил высокопоставленный пост в правительстве Украины

На Украине открытый гей Иван Вербицкий стал заместителем министра культуры
СУСПІЛЬНЕ КУЛЬТУРА

Открытого гея («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) Ивана Вербицкого назначили на должность заместителя министра культуры и стратегических коммуникаций Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По его информации, чиновник будет отвечать за охрану культурного наследия, развитие музейного дела, вывоз, ввоз и возвращения культурных ценностей.

Вербицкий совершил каминг-аут в 2019 году. До своего назначения на пост замминистра культуры он занимался защитой прав секс-меньшинств.

До этого украинский военнопленный Евгений Костышак заявил в беседе с РИА Новости, что сторонники ЛГБТ в Киеве ведут себя открыто и избегают мобилизации территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог российского военкомата).

Он рассказал, что однажды во время поездки в центр Киева увидел, как двое мужчин идут в обнимку, держась за ручку. По словам пленного, представителей нетрадиционной ориентации насильная мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) не затрагивает, они чувствуют себя свободно.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за ЛГБТ-фестиваля.

Новости Украины
