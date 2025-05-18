Маша Распутина заявила, что не спит с мужем в одной постели: «Как цари»

Певица Маша Распутина заявила, что ей важно спать отдельно от мужа

Певица Маша Распутина призналась в шоу «Секрет на миллион», что у нее с мужем Виктором Захаровым раздельные спальни.

Ведущая программы Лера Кудрявцева пошутила, что они «как цари». Распутина согласилась, признавшись, что для нее очень важно спать одной.

«Я очень чувствительная по натуре, хоть я и буйная, громогласная, но я должна ночью спать. Если птичка ударит клювиком за стеклом, я моментально просыпаюсь, поэтому мне нужна полная тишина. А супруг любит бои без правил, спортивные состязания», — поделилась артистка.

Распутина отметила, что ее супруг встает немного раньше ее — на час. Артистка призналась, что из-за поздних выступлений и съемок долго не может заснуть. Поэтому певица просыпается поздно.

Студию также посетил Аркадий Укупник. Певец выразил мнение, что супругам стоит спать отдельно. Однако он признался, что ему не всегда подходит такой уклад. По словам исполнителя, ему не хватает тактильности.

«Да, можно делать в кровати кульбиты какие захочешь, но потом лучше возвращаться в свою самую лучшую кроватку!» — отметила Распутина.

Ранее Маша Распутина поделилась секретом красоты.