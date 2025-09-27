Джейсон Деруло пообещал включить Москву в мировой тур: «Я здесь как дома»

Американский певец Джейсон Деруло пообещал включить российскую столицу в свой мировой тур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление артиста на «ЦСКА Арене».

«Уехав так далеко от дома, я все равно чувствую себя как домаю С учетом сказанного, я должен добавить Москву в мировое турне», — сказал певец.

Он отметил, что должен вернуться в Москву.

Мировой тур The Last Dance World Tour Деруло начнется 29 января 2026 года в городе Глазго и закончится 8 марта 2026 года выступлением в Париже.

Джейсон Деруло — автор песен, музыкант и танцор, продавший свыше 250 млн синглов по всему миру. Среди его хитов — «Whatcha Say», «In My Head» и «Ridin Solo». Накануне сообщалось, что артист потратил 30 часов на то, чтобы добраться до России. Ему пришлось лететь из США через Турцию.

28 сентября Джейсон Деруло даст концерт в Санкт-Петербурге. Его шоу в Москве 26 сентября началось с хита Татьяны Куртуковой «Матушка-земля».

Ранее Lil Pump анонсировал новый визит в Россию.