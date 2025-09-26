На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Lil Pump анонсировал новый визит в Россию

Рэпер Lil Pump признался, что хочет вернуться в Россию уже в этом году
Warner Bros

Рэпер Lil Pump признался на российской премьере совместного клипа с певицей MARGO, что намерен вернуться в РФ уже в этом году. Слова музыканта передает Super.ru.

Также рэп-исполнитель выразил желание провести концерт в Москве. Lil Pump уточнил, что визовые формальности не станут для него препятствием — артисту выдали визу на три года.

Рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабио Гарсия) родился в августе 2000 года в Майами, штат Флорида. Старт его карьеры произошел на платформе SoundCloud с дебютным треком «Lil Pump» в 2016 году. Мировую известность Lil Pump получил благодаря хиту «Gucci Gang».

Накануне сообщалось, что Lil Pump подарил протеже Киркорова сумку за 180 тыс. рублей. Lil Pump преподнес Овсянниковой сумку от Louis Vuitton.

14 июня Lil Pump выступил на сцене МТС Live Холл в Москве. После концерта он зашел в студию звукозаписи Игоря Матвиенко вместе с протеже Филиппа Киркорова. Позже Lil Pump и Марго записали совместный трек «Кукареку».

Марго Овсянникова — протеже Филиппа Киркорова, бывшая участница «Дома-2». Девушка, начавшая музыкальную карьеру в 2020 году, называет себя «звездой номер один».

Ранее эксперт раскрыл, какие зарубежные артисты готовы выступать в РФ.

