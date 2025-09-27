На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Риз Уизерспун назвала свое настоящее имя и удивила Дженнифер Энистон

Актриса Риз Уизерспун призналась, что ее зовут Лора Джин
MGM

Актриса Дженнифер Энистон впервые после 20 лет дружбы узнала, как по-настоящему зовут ее коллегу по сериалу «Утреннее шоу» Риз Уизерспун. Об этом сообщает E! Online.

49-летняя Уизерспун призналась, что ее настоящее имя — Лора Джин.

«Это мое настоящее имя», — подтвердила она.

Энистон очень удивилась и спросила, почему в качестве актерского псевдонима Уизерспун выбрала именно «Риз».

Выяснилось, что это девичья фамилия ее матери Элизабет, из-за которой актрису с детства называли «Риз». В свою очередь, Уизерспун не знала, что второе имя Энистон — Джоанна.

Накануне Риз Уизерспун поделилась личным опытом борьбы с последствиями психологического насилия в отношениях.

«Когда я выбралась оттуда, мне потребовалось время, чтобы прийти в себя, — поделилась актриса. — Мой дух был сломлен, потому что я думала, что все те ужасные вещи, которые говорил обо мне тот человек, были правдой. Мне пришлось полностью перестроить свой мозг».

