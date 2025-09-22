Риз Уизерспун о пережитом насилии: «Мой дух был сломлен»

Актриса Риз Уизерспун поделилась личным опытом борьбы с последствиями психологического насилия в отношениях. Об этом она рассказала в выпуске подкаста The Interview, ее цитирует People.

«Когда я выбралась оттуда, мне потребовалось время, чтобы прийти в себя, — поделилась актриса. — Мой дух был сломлен, потому что я думала, что все те ужасные вещи, которые говорил обо мне тот человек, были правдой. Мне пришлось полностью перестроить свой мозг».

Процесс восстановления осложнялся публичным статусом актрисы. По ее словам, в современном мире практически невозможно сохранить приватность.

«Все так или иначе обесчеловечивают тебя — например, фотографируют, будто ты животное в зоопарке, а не человек», — отметила Уизерспун.

В интервью Опре Уинфри в 2018 году актриса рассказывала о пережитом психологическом и словесном насилии. В новом разговоре она призналась, что в молодости была эмоционально незрелой и не всегда могла правильно оценивать отношения.

Личная жизнь актрисы включает два брака. С 1999 по 2008 год она была замужем за актером Райаном Филиппом. В этом браке родились двое детей — дочь Ава и сын Дикон. В 2011 году Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота. Через год у пары родился сын Теннесси Джеймс. Весной 2023 года супруги объявили о разводе.

