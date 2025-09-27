Дело возбудили в отношении кассира, обманувшей фанатов «Руки Вверх»

Уголовное дело возбудили в отношении кассира, которая продавала несуществующие билеты на концерт группы «Руки вверх» в Туле. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По информации следствия, всего от мошеннических действий женщины пострадали 22 человека. Как уточнила Волк, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

В настоящий момент правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Накануне стало известно, что в Туле кассир продала часть билетов на концерт «Руки вверх» официально, однако деньги за них не стала вносить на счет организаторов концерта. Еще часть билетов она продала без внесения в базу с пятидесятипроцентной скидкой.

Женщина надеялась, что лишних людей в толпе никто не заметит. В итоге несколько десятков фанатов группы не смогли зайти в зал по незарегистрированным билетам и вынуждены были вернуться домой. Полицейские задержали сотрудницу кассы.

