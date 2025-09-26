Киркоров спас экс-помощницу от потери жилья: «Своих не бросаю»

Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что помог избежать потери жилья давней помощнице Людмиле Дородновой, которая много лет проработала с его экс-супругой Аллой Пугачевой. Слова артиста передает Super.ru.

Инцидент произошел, когда 74-летняя Дороднова получила звонок якобы от портала «Госуслуги». Злоумышленники сообщили о возможном взломе личного кабинета и выманили у женщины данные банковских карт. Позже выяснилось, что ее однокомнатная квартира в районе Марьино оказалась под угрозой потери.

«Мы вовремя подключились — все адвокаты и моя компания — и спасли ее от беды. Все хорошо, слава тебе, Господи!» — уточнил Киркоров.

По словам артиста, он не мог оставить свою бывшую домработницу без поддержки, ведь он знает ее почти 40 лет.

«Ну как же я своих не бросаю. Конечно же, Люся — человек, с которым я провел почти 40 лет вместе. Она стала жертвой мошенников», — эмоционально отметил он.

В марте 2025 года Людмила Дороднова высказалась об отъезде Аллы Пугачевой из России. Она заявила, что ей обидно наблюдать за тем, как певицу критикуют в сети.

Ранее сообщалось, что у Киркорова нашли пять квартир в центре Москвы за 150 млн рублей.