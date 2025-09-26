Кассирша-мошенница продавала фанатам несуществующие билеты на концерт «Руки Вверх»

Кассирша-мошенница продавала поклонникам группы «Руки Вверх» несуществующие билеты на концерт, а деньги оставляла себе. О задержании сотрудницы одной из концертных площадок Тулы сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Информацию о том, что женщина продавала концерты именно на выступление «Руки Вверх», опубликовал Telegram-канал проекта «Двач».
Известно, что женщина продала часть билетов официально, однако деньги за них не стала вносить на счет организаторов концерта. Еще часть билетов она продала без внесения в базу с пятидесятипроцентной скидкой.
Женщина надеялась, что лишних людей в толпе никто не заметит. В итоге несколько десятков фанатов группы не смогли зайти в зал по незарегистрированным билетам и вынуждены были вернуться домой.
Сотрудницу кассы задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
