Саша Петров станет бездомным и спасет школьников в новом сериале «Камбэк»

Сериал «Камбэк» с Александром Петровым выйдет онлайн 4 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба платформы Кинопоиск.



Действие сериала разворачивается в Нижнем Новгороде в начале 2000-х. По сюжету трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — хотят выручить одноклассницу Дашу, но вместо этого оказываются в беде.

Бездомный по прозвищу Компот (Саша Петров) спасает школьников, но ему самому нужна помощь — он ничего не помнит о себе, скитается в поисках заработка и питается в школьной столовой. Друзья решают раскрыть тайну Компота и помочь ему вернуть память.

Всего в сериале будет восемь серий.

Накануне режиссер Сарик Андреасян представил первые трейлер и постер фильма «Сказка о царе Салтане». История по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина выходит в прокат 12 февраля. Над производством фильма работает Кинокомпания братьев Андреасян совместно с KIONFILM.

Ранее концерт Джейсона Деруло в Москве открылся «Матушкой-землей».