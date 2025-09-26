«Те, кто идет против течения»: эксперт раскрыл, какие зарубежные артисты готовы выступать в РФ

Эксперт Коннов: артисты будут оценивать, как на выступления в РФ реагирует их комьюнити

Зарубежные артисты стали чаще выступать в России, но пока их концерты в российских городах не являются полноценной тенденцией. Скорее, это осторожная попытка понять, как их воспримет российская публика и не вызовет ли это резонанса на родине. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор Ассоциации музыкальной индустрии и цифрового дистрибьютора Zvonko Digital Дмитрий Коннов.

«Как мне кажется, предубеждение по поводу работы с Россией все еще существует. И потому мы видим либо тех, кто идет против течения, либо тех, кто этого течения просто не замечает», — заявил он.

Коннов отмечает, что сегодня на российскую сцену выходят в основном исполнители, чей пик популярности пришелся на 2000-е: Пол Окенфолд, Akon и Джейсон Деруло.

«Мне кажется, те приезды, которые мы видим в этом году, — Эйкон, Пол Окенфолд, Джейсон Деруло — это как раз такой пробный заход. Дальше артисты будут смотреть, как на это реагирует их комьюнити», — заявил он.

Таким образом, отметил Коннов, рассчитывать на выступления звезд первой величины российским поклонникам пока не стоит.

«Леди Гага или Кайли Миноуг еще не готовы приехать. Не потому, что нет площадок — прекрасные арены есть в Казани, Нижнем Новгороде, Красноярске, Сочи. На данный момент еще существуют определенные риски, поэтому проще организовать тур в Европе или США», — объяснил он.

Музыкант Джейсон Деруло выступит в Москве уже 26 сентября. Как сообщается на сайте Яндекс Афиши, мероприятие пройдет на ЦСКА Арене.

Ранее сообщалось, что багаж прилетевшего из США певца Джейсона Деруло потеряли в Москве.