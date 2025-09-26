На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезды «Офиса» стали миллионерами, разгадав тайну происхождения планеты

Актеры «Офиса» Нуньес и Флэннери выиграли в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Disney/Christopher Willard

Актеры сериала «Офис» — Оскар Нуньес и Кейт Флэннери стали победителями популярного шоу «Кто хочет стать миллионером?». Об этом сообщает издание People.

На последнем вопросе о происхождении слова «планета» актеры воспользовались подсказкой «Помощь друга» — они позвонили коллеге по «Офису» Брайану Баумгартнеру. В финале ведущий Джимми Киммел специально нагнетал обстановку, создавая напряженную атмосферу среди участников.

«Я ненавижу эту игру», — не выдержал 66-летний Нуньес и разлегся на полу в студии, пока 61-летняя Флэннери отвечала на вопрос.

Однако актеры выиграли главный приз в размере $1 млн, который, как они признались, будет направлен на благотворительность.

Недавно Нуньес вернулся к роли Оскара Мартинеса из «Офиса» в новом спин-оффе «Газета». Сюжет шоу разворачивается вокруг небольшой провинциальной газеты The Truth Teller в Толедо (Огайо), которая находится на грани закрытия из-за конкуренции с интернет-СМИ. Премьера состоялась 4 сентября.

Сериал «Офис» дебютировал на телеканале NBC 24 марта 2005 года. Шоу выходило в эфир на протяжении девяти сезонов. Последний эпизод был показан 16 мая 2013 года.

