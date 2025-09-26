На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Новой битвы экстрасенсов» призналась в любви Илье Лагутенко

Ясновидящая Джебисашвили призналась, что ее первой любовью был музыкант Лагутенко
ТВ-3

Звезда передачи «Новая битва экстрасенсов» Лина Джебисашвили призналась в любви музыканту Илье Лагутенко. Об увлеченности лидером группы «Мумий тролль» она рассказала на шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение», сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

По словам Джебисашвили, Илья Лагутенко был ее первой детской любовью — от музыканта она фанатела в школе.

Также Джебисашвили рассказала, как ради настоящих взрослых отношений пожертвовала своей карьерой и отказалась от мечты. Она хотела стать моделью, и ей предложили контракт в Париже.

«Я поехала на свою родину в Крым делать загранпаспорт. Там я встретила своего старого друга… и во Францию в итоге не поехала», — делится она.

Накануне шоумен и журналист Отар Кушанашвили признал свою вину в распаде брака. По информации из СМИ, первый и единственный официальный брак Кушанашвили был с юристом Марией Якимовой. Их отношения продлились четыре года, из которых в официальном браке они прожили только один год. У пары есть совместный сын Федор.

Ранее Марат Башаров раскрыл секрет соблазнения последней возлюбленной.

