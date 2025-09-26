Звезда «Новой битвы экстрасенсов» призналась в любви Илье Лагутенко

Звезда передачи «Новая битва экстрасенсов» Лина Джебисашвили призналась в любви музыканту Илье Лагутенко. Об увлеченности лидером группы «Мумий тролль» она рассказала на шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение», сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

По словам Джебисашвили, Илья Лагутенко был ее первой детской любовью — от музыканта она фанатела в школе.

Также Джебисашвили рассказала, как ради настоящих взрослых отношений пожертвовала своей карьерой и отказалась от мечты. Она хотела стать моделью, и ей предложили контракт в Париже.

«Я поехала на свою родину в Крым делать загранпаспорт. Там я встретила своего старого друга… и во Францию в итоге не поехала», — делится она.

