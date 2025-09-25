Кушанашвили о причинах развода: «Вел себя как скот»

Шоумен Кушанашвили заявил, что вел себя как скот с первой женой

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили признал в рамках YouTube-шоу «Любовь по расчету» свою вину в распаде брака.

По информации из СМИ, первый и единственный официальный брак Кушанашвили был с юристом Марией Якимовой. Их отношения продлились четыре года, из которых в официальном браке они прожили только один год. У пары есть совместный сын Федор.

«Я не был инициатором. Как сказала Роза [Сабитова], в 90% случаев из 100 на развод подает женщина, у которой лопнуло терпение. Я вел себя как скот и, конечно, у нее не хватило терпения», — сказал Кушанашвили.

По словам шоумена, разрыв с супругой был очень болезненным как для него, так и для остальных членов семьи.

«Это было очень больно! Конечно, было воспринято очень болезненно всеми», — заявил он.

Всего у Кушанашвили девять детей от разных женщин. С 2007 года шоумен состоит в длительных отношениях с Ольгой Фроловой.

