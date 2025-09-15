«Как маньяк»: Башаров раскрыл метод соблазнения последней возлюбленной

Актер Башаров подстроил поездку на рыбалку для знакомства с Борисовой

Заслуженный артист республики Татарстан Марат Башаров раскрыл метод соблазнения своей последней возлюбленной — 38-летней актрисы Анастасии Борисовой. Воспоминаниями о начале романа он поделился в передаче «Секрет на миллион» на канале НТВ.

По словам 51-летнего артиста, впервые он увидел актрису в студии, где она репетировала, и обратил внимание на ее фигуру и улыбку. Чтобы организовать свидание и знакомство, он подстроил поездку на рыбалку..

«Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку. Подговорил всю нашу актерскую братию устроить внеочередную рыбалку», — сказал он, добавив, что уговорил продюсера «приказать» Асе, чтобы она отправилась с коллегами на отдых.

В итоге именно Башаров заехал за актрисой и повез ее на рыбалку.

«Вот так попалась на крючок моя золотая рыбка, которую я очень люблю», — заключил он.

Роман Борисовой и Башарова длится уже три года. Актриса играла в сериалах «Склифосовский», «Глухарь», «Однажды будет любовь», «Кулагин и партнеры», с 2008 по 2015 годы артистка состояла в труппе Московского «Театра Луны».

Первой супругой Башарова стала Елизавета Куцко, она родила артисту дочь Амели, брак распался из-за романа артиста с фигуристкой Татьяной Навкой. В 2014 году Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой, отношения распались через полгода. В 2016 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, в браке родился сын Марсель. Позже жена обвинила Башарова в домашнем насилии и подала на развод.

Также Башаров рассказал, что его дочь Амели встречается с филиппинцем.

