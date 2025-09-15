На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Как маньяк»: Башаров раскрыл метод соблазнения последней возлюбленной

Актер Башаров подстроил поездку на рыбалку для знакомства с Борисовой
true
true
true
close
Global Look Press

Заслуженный артист республики Татарстан Марат Башаров раскрыл метод соблазнения своей последней возлюбленной — 38-летней актрисы Анастасии Борисовой. Воспоминаниями о начале романа он поделился в передаче «Секрет на миллион» на канале НТВ.

По словам 51-летнего артиста, впервые он увидел актрису в студии, где она репетировала, и обратил внимание на ее фигуру и улыбку. Чтобы организовать свидание и знакомство, он подстроил поездку на рыбалку..

«Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку. Подговорил всю нашу актерскую братию устроить внеочередную рыбалку», — сказал он, добавив, что уговорил продюсера «приказать» Асе, чтобы она отправилась с коллегами на отдых.

В итоге именно Башаров заехал за актрисой и повез ее на рыбалку.

«Вот так попалась на крючок моя золотая рыбка, которую я очень люблю», — заключил он.

Роман Борисовой и Башарова длится уже три года. Актриса играла в сериалах «Склифосовский», «Глухарь», «Однажды будет любовь», «Кулагин и партнеры», с 2008 по 2015 годы артистка состояла в труппе Московского «Театра Луны».

Первой супругой Башарова стала Елизавета Куцко, она родила артисту дочь Амели, брак распался из-за романа артиста с фигуристкой Татьяной Навкой. В 2014 году Башаров женился на актрисе Екатерине Архаровой, отношения распались через полгода. В 2016 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, в браке родился сын Марсель. Позже жена обвинила Башарова в домашнем насилии и подала на развод.

Также Башаров рассказал, что его дочь Амели встречается с филиппинцем.

Ранее Гуф сделал Айзе замечание из-за ее молодого возлюбленного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами