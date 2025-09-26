Экс-ведущий «Модного приговора» не вернется в РФ «ни за какие деньги»

SHOT: уехавший в Париж Васильев отказался выступать в РФ за почти 15 млн рублей

Телеведущий и историк моды Александр Васильев отказался выступать на корпоративе в России даже за €150 тысяч (почти 15 млн рублей). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал утверждает, что Васильев не вернется в РФ «ни за какие деньги». Представители экс-ведущего «Модного приговора» также подтверждают, что знаменитость не поедет даже за €150 тысяч (14,7 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»).

На данный момент Александр Васильев проживает во Франции. У телеведущего есть французское и литовское гражданство. В окружении телеведущего отметили, что его карьера за рубежом складывается хорошо: график на 2026 год полностью расписан.

SHOT также раскрывает, что Васильев продолжает иметь статус индивидуального предпринимателя в России и владеет квартирой в районе Хамовники стоимостью 50 млн рублей.

В ноябре 2024 года Васильев заявлял в беседе с YouTube-каналом RUS TVNET, что «не скучает ни по чему российскому абсолютно». По словам телеведущего, для него Россия — это поэзия, литература, живопись, балет, опера и язык. Все то, что можно хранить в сердце и душе.

Ранее СМИ нашли у Киркорова пять квартир в центре Москвы за 150 млн рублей.