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Уехавший во Францию Александр Васильев ответил, скучает ли по России

Телеведущий Александр Васильев заявил, что не скучает ни по чему российскому

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Global Look Press

Бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев заявил в беседе с YouTube-каналом RUS TVNET, что «не скучает ни по чему российскому абсолютно».

По словам телеведущего, для него Россия — это поэзия, литература, живопись, балет, опера и язык. Все то, что можно хранить в сердце и душе.

«Если я буду скучать, я включу романсы в исполнении Людмилы Лопато или песенки Изы Кремер, и мне достаточно. Я послушаю их полчаса, и мне будет хорошо», — поделился историк моды.

Васильев признался, что точно не станет скучать по российскому сыру и отметил более высокое качество этого продукта во Франции. А «специфические продукты», наподобие соленых огурцов и творога, можно найти и за рубежом.

Также телеведущий заявил, что после февраля 2022 года «заработал себе» сердечную недостаточность из-за «внутреннего уныния».

«Да, я перенес во Франции две бесплатные операции, которые оплатило государство. Первый раз был электрошок, потом — стентирование. Они позволили мне жить в том ритме, в котором я живу», — поделился Васильев.

На данный момент Александр Васильев проживает во Франции. У телеведущего есть французское и литовское гражданство. В октябре 2023 года историк моды признавался, что работает не в России, поскольку на родине он находится «в черном списке».

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