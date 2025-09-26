На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наталия Орейро возвращается в Россию, чтобы воплотить детскую мечту

Певица Орейро приедет в Россию 24 ноября ради премьеры фильма с Охлобыстиным
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро посетит Россию 24-25 ноября ради премьеры фильма «Письмо Деду Морозу», где сыграла одну из главных ролей. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор студии Юлиана Слащева.

По словам Слащевой, команда фильма очень ждет приезда звезды латиноамериканского мирового кино. Гендиректор уточнила, что отечественная картина с ее участием выйдет в широкий прокат 27 ноября. Лента расскажет о том, как детские мечты могут неожиданно сбыться во взрослом возрасте и изменить жизнь человека. Певица Наталья Орейро сыграла в фильме воплощенную мечту маленького мальчика Пети.

Помимо Орейро, в актерский состав также вошли Антон Филипенко, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Дима Билан, Анатолий Цой и Константин Каримов. Режиссером выступил Кирилл Кузин («Сергий против нечисти: Шабаш»).

В марте 2024 года Наталья Орейро приезжала в Москву на съемки «Письма Деду Морозу», после чего улетела только к 14 апреля. Рабочий процесс проходил в Подмосковье, а финальной локацией, где снялась Орейро, стала усадьба Ивановское в Подольске.

10 ноября 2021 года Орейро получила российский паспорт.

Ранее СМИ сообщили, что экс-ведущий «Модного приговора» не вернется в РФ «ни за какие деньги».

